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بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على مرتكبي جرائم السرقة والاعتداء

منذ 56 دقيقة
1580
بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على مرتكبي جرائم السرقة والاعتداء

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام القضايا والمتهمين التي تم إيقافهم والقبض عليهم خلال الأيام الماضية من خلال تقرير فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأبرز التقرير نجاح رجال الأمن في القبض على "مواطن" في الرياض ارتكب عددًا من الجرائم التي تمثلت في السطو على الصيدليات والاعتداء على "مواطن" وسلبه.

كما تم ضبط "مواطن" تحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيقاف أربعة مقيمين في الرياض قاموا بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

وتمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ مالي من "مقيم" في الرياض، فيما تم القبض أيضًا على مواطنان اعتديا على "عامل" داخل محطة وقود في القصيم.

وقبضت الجهات الأمنية على مواطنان في تبوك تورطا بسرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء وقدرت المسروقات بمليون و50 ألف ريال.

 

الرياض
الاعتداء
الأمن العام
رجال الأمن
جرائم السرقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

برنس
اشغلتونا به الله يشغلكم انتوا واياه فى هذا اليوم
شمس الحقيقة
أذا لكم حق ياجبلاوين راح تاخذونه ونحن ثقة في رياضتنا وقد سبقكم أحد الاندية قبل سنتين تقريبآ تأهل الى الدوري الممتاز رسميآ ..وبعد البحث...
ابو محمد 😎 ✍️
فوضويون ..
ابو محمد 😎 ✍️
متزوج من 5 اشهر والا خمس سنوات ..!!؟ .. ارسوا على علم واحد على شان نعرف نعلق ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفي كل مصاب .. آمين ..

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