بالفيديو.. جهود الأمن العام في القبض على مرتكبي جرائم السرقة والاعتداء

الرياض (صدى):
استعرض الأمن العام القضايا والمتهمين التي تم إيقافهم والقبض عليهم خلال الأيام الماضية من خلال تقرير فيديو مصور نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وأبرز التقرير نجاح رجال الأمن في القبض على "مواطن" في الرياض ارتكب عددًا من الجرائم التي تمثلت في السطو على الصيدليات والاعتداء على "مواطن" وسلبه.
كما تم ضبط "مواطن" تحدث بألفاظ مسيئة تجاه سكان إحدى المناطق عبر بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيقاف أربعة مقيمين في الرياض قاموا بسرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.
وتمكنت الجهات الأمنية أيضًا من ضبط ثمانية مقيمين انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مبلغ مالي من "مقيم" في الرياض، فيما تم القبض أيضًا على مواطنان اعتديا على "عامل" داخل محطة وقود في القصيم.
وقبضت الجهات الأمنية على مواطنان في تبوك تورطا بسرقة تجهيزات من أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء وقدرت المسروقات بمليون و50 ألف ريال.