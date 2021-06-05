الوطنية للإسكان NHC توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة السدحان التجارية

محمد السعران (صدى):
وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اليوم ممثلة بسعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي مذكرة تفاهم مع مجموعة السدحان التجارية ممثلة في الرئيس التنفيذي لمجموعة السدحان الإستاذ تركي السدحان لإنشاء سوق تجاري في ضاحية الجوان في المركز التفاعلي لمشروع مرسية بالرياض .
وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص قطاع التطوير التجاري بالشركة الوطنية للإسكان على توفير خدمات متكاملة في مشاريع الشركة المختلفة لضمان تعزيز جودة الحياة للمواطنين في الضواحي السكنية الكبرى بمختلف مناطق المملكة.
ونوه سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في المملكة وأنها تأتي ضمن استراتيجيتها التي تركز على تطوير ضواحي سكنية كبرى ذات مجتمعات حيوية تتوفر فيها كافة المرافق والخدمات العصرية بما يحقق الاستدامة ويسهم في خلق فرص استثمارية واعدة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة السدحان الأستاذ تركي السدحان "إن المجموعة حريصة على المساهمة في المسيرة التنموية بالمملكة وأنها تعمل مع المؤسسات الوطنية ومنها الشركة الوطنية للإسكان للارتقاء بالخدمات المقدمة في المجتمعات العمرانية الكبرى لتوفير جميع سبل الرفاهية للمواطن بتقديم أفضل المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة وخدمة".
وتسعى دائما الشركة الوطنية للإسكان المضي قدماً نحو التطوير الشامل في جميع مشاريعها السكنية من أجل توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات وتعزز جودة الحياة لتتوافق مع توجهات الرؤية الطموحة