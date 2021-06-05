مرض مجهول يتسبب في رؤية الموتى

أوتاوا (صدى):
رصد أطباء ومسؤولون في كندا عشرات حالات الإصابة بمرض مجهول في مقاطعة نيو برونزويك يتسبب في رؤية الموتى.
وأكتشف الأطباء بكندا هذا المرض منذ عام 2015 وأصيب به ما يقرب من 50 شخص إلا أنهم لم يتوصلوا إلى تفسير واضح حتى الآن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرض الغامض له بعض الأعراض الغريبة والقريبة من الهلاوس وأبرزهم "القلق، الاكتئاب، التدهور العقلي، الألم العضلي، والأرق".
كما يواجه المصابون بهذا المرض اضطرابات بصرية مخيفة مثل رؤية الموتى، حيث وجد الأطباء أن هناك ثماني حالات أصيبت به خلال الثلاث سنوات الأخيرة لكن تصاعدت وتائر شفائه أيضًا.
وفي هذا السياق، أوضح نيل كاشمان، طبيب الجهاز العصبي في "كولومبيا" البريطانية، أن أعراض هذا المرض تعكس فقدان الدماغ والنخاع الشوكي سيطرتهما على الجسم.
وتحاول السلطات الكندية التعامل مع تفشي المرض الجديد أيضًا في ظل تفشي فيروس "كورونا" أيضًا، حيث سبب هذا الأمر الذعر بين سكان كندا.