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بلدية بيشة ترفع 12 ألف طن مخلفات خلال أسبوع

منذ ساعة
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بلدية بيشة ترفع 12 ألف طن مخلفات خلال أسبوع

محمد السعران (صدى):
تواصل بلدية بيشة استكمال خطتها في أعمال النظافة والتي تضمنت تكثيف جهود النظافة في محافظة بيشة وقراها، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن أعمال النظافة والتطهير خلال الأسبوع الماضي شملت تنظيف (1.246) متر طولي بالشوارع الرئيسة في محافظة بيشة، وتنظيف (2.395) متراً طولياً من الشوارع الفرعية ورفع (٢٨٠) طن من النفايات الصلبة، و(١٢) ألف طن من الحاويات المنزلة، كما جرى تعقيم وتطهير ( ١٤٥٠) حاوية إضافة إلى رفع ( ٢٨٦) متراً مكعباً من النفايات الخضراء .

وأشار آل جلبان أن البلدية مستمرة في استنفار طاقاتها البشرية والآلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في النظافة العامة من خلال خططها وبرامجها و العمل على دراسة عقود تشغيلية لأعمال النظافة مع شركات متخصصة خلال الأشهر القادمة انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أعلى معايير النظافة البيئية لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوهات البصرية، ورفع معدلات الإصحاح البيئي من أجل المحافظة على البيئة وتعزيزاً لمعايير التنمية المستدامة.

بلدية بيشة
مخلفات
علي بن سعيد آل جلبان
أعمال النظافة والتطهير

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