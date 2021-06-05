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امرأة افريقية تحور فيروس كورونا بداخلها 30 مرة

منذ ساعة
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امرأة افريقية تحور فيروس كورونا بداخلها 30 مرة

وكالات (صدى):
اكتشف باحثون في جنوب أفريقيا حالة غريبة لامرأة يتحور بداخلها فيروس كورونا بمقدار 30 مرة، بسبب إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "HIV".

وبدأت قصة المرأة البالغة من العمر 36 عامًا بالشعور بالمرض خلال سبتمبر 2020 حتى أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس "كورونا" منذ أكثر من 7 أشهر.

ووفقًا لما جاء بموقع "العربية"، فإن فريق جامعة "كوازولو ناتال" في ديربن قد أوضح أن النتائج تبين أن المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف يسمح لـ كورونا بالتحول إلى متغيرات قاتلة يمكن أن تنتشر للآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هناك 7.5 مليون بالغ وطفل في جنوب إفريقيا مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب.

 

كورونا
أفريقيا
المناعة
تحور الفيروس
نقص المناعة البشرية

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