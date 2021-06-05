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بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها

منذ ساعة
1794
بالفيديو.. عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها

علي القحطاني (صدى):
عرضت قناة الإخبارية تقريرا عن عمالة وافدة تمارس عملها خلف الملابس المستعملة وتبيع الأمراض لزبائنها.

وأوضح التقرير أنه وسط غياب الإجراءات الاحترازية والمئات من العمالة الوافدة وبجانب أحد البلديات التي تراقب الأسواق.

وأشار:"يأتي سوق الصواريخ على قائمة المناطق الأكثر خطورة في ظل تواجد جائحة كورونا التي أغلقت مطارات دول وبعضها نفذ لديها الأكسجين".

وتابع:"كل هذه المناطق لا تمت للواقع الالتزام بصلة تعتبر بؤرا لتنقل العدوى من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى"، لافتا:"ملابس مستعملة تتعرض للسحب والنقل وسط قطع قماشية".

 

عمالة وافدة
قناة الإخبارية
ملابس مستعملة
جائحة كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12773
منذ 16 دقيقة
أ ب .. احترافية

و ي ... وثائقية!

حال الفقر .. وسد الحاجة

الناس اللي ما عندها تلبس منها

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