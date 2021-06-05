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بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة

منذ ساعة
1595
بالفيديو.. استشاري يوضح أفضل الطرق للإقلاع عن التدخين وسبب الاتتكاسة

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري أمراض طب الأسرة والأمراض المزمنة الدكتور عبدالله العوض أفضل الطرق والعلاجات للإقلاع عن التدخين، وسبب الانتكاسة.

وقال العوض أن أبرز العلاجات التي تساعد المدخنين عن الإقلاع هو علاج وقائي عن طريق الإبتعاد عن المدخنين عند الإقلاع التدخين، واستخدام بعض الفواكه و الحمضيات، والبعد عن الشاي والقهوة، ويمكن العلاج عن طريق النيكوتين ويتوفر بعدة أشكال مثل اللاصقة او أقراص بنكهة النعناع او علكة أو بخاخ ومستنشق.

وأضاف الاستشاري أن سبب الانتكاسة أن بعض المدخنين لديه طوح عالي أكبر من قدرته حيث يريد أن يقلع في أول يوم يصل فيها للعيادة،مشيرا إلى أنه يميل إلى السلوك التدريجي بتخفيص التدخين بالتدريج لتقليل خطورة الانتكاسة لان الأعراض الإنسحابية تكون صداع وعصبية.

وأشار الاستشاري إلى أن السبب الاخر لحدوث الانتكاسة الأصدقاء، فنجد الشخص الذي يقلع يعود التدخين إلى بعد سنة أو ٦ شهور بسبب أصدقائه المدخنين .

التدخين
المدخنين
النيكوتين
الانتكاسة
دكتور عبدالله العوض

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