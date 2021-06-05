تطورات جديدة في قضية اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب عارضة أزياء

وكالات (صدى):
طالب المحامين الذين يدافعون عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بإلغاء دعوى الاغتصاب التي تقدمت بها عارضة الأزياء كاثرين مايورغا في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى استخدام محاميها أساليب مخادعة للكشف عن عدد من الوثائق الخاصة بالقضية لدى الشرطة.
وقال فريق المحامين التابع للنجم البرتغالي أن محامي الشابة الأمريكية تواصلوا مع المتسللين لوثائق الشرطة للحصول عليها دون الكشف عن ذلك للمحكمة، كما يتهمون محامي كاثرين مايورغا بعدم الكشف عن عدد من وثائق الشرطة التي نشرها موقع فوتبول ليكس.
وكان موقع فوتبول ليكس قد سرب وثائق خاصة بالقضية، وهو ما دفع المحامين المدافعين عن رونالدو لتقديم طلب لهيئة المحكمة بإلغاء دعوى الاغتصاب، وطلب آخر بإلغاء جميع الوثائق الحساسة في القضية والتي تم الحصول عليها من تسريبات فوتبول ليكس.
وتطالب الأمريكية حاليًا أمام محكمة بلاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية بتعويضات تصل إلى 56 مليون جنيه إسترليني.