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مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

منذ ساعة
1923
مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد ممرض/ عام، أخصائي الغدد الصماء، محلل البنية التحتية لتقنية المعلومات، أخصائي أمراض النساء والولادة، ممرض أول/ القياس والعناية بالقلب.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع وظائف مركز أرامكو الطبي

 

 

وظائف
المنطقة الشرقية
مركز جونز هوبكنز
مركز أرامكو الطبي
المسميات الوظيفية

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
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