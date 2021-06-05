نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة انطلاق أول سيارة دفع رباعي في العالم

منذ ساعة
1443
قصة انطلاق أول سيارة دفع رباعي في العالم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أحدثت إصدارات الدفع الرباعي نقلة نوعية في مجال تصنيع السيارات، نسبة إلى قدراتها الهائلة في التعامل مع الطرق الوعرة، و التضاريس المختلفة.

وقامت شركة سبايكر Spyker الهولندية بتصنيع السيارة في الفترة بين 1900 إلى 1910 وقدمت نماذج خاصة بالشاحنات و الجرارات لتزداد قوة هذه الصناعة خلال الحرب العالمية الأولى وذلك لقدرتها القوية على تحدي التضاريس المختلفة.

و شهد عام 1915 أول انطلاقة لاكبر جرار في العالم و الذي يحمل اسم Big Lizzie، ثم تتبعه شاحنة الدفع الرباعي Oshkosh، ثم بدأت شركة سيتروين الفرنسية بتصميم مركبات خاصة بالصحراء تعمل بهذه التقنية أيضًا.

و تعد شركة جيب الأمريكية هي واحدة من أعرق مصنعي سيارات الدفع الرباعي حول العالم، وجاءت الانطلاقة الأولى من جيب في عام 1943، و كانت تحمل اسم جيب ويلز، و التي حققت نجاحًا كبيرًا في الحرب العالمية الثانية، حيث صرح حينها أحد الرؤساء الأمريكيين "لولا جيب لما نجحنا في الحرب العالمية الثانية".

استطاعت كبرى شركات تصنيع السيارات أن تبهر محبي هذه الفئة بالعديد من الطرازات القوية، و التي دعمت بالعديد من القدرات الفنية المميزة، مثل أنظمة التعليق المتطورة، و برامج المكابح، و عناصر التحكم المختلفة، إلى جانب خاصية التحكم عند صعود المرتفعات و خوض المنحدرات.

سيارات
سيارة دفع رباعي
المنحدرات
جرار
شركة جيب الأمريكية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
د محمد ماجد بخش
حامض الكبريت والفسفور ثروة فلا تمهلوها
د محمد ماجد بخش
الصرخة تمثل سكون اللا وعي عند اضطراب الوعي
د محمد ماجد بخش
الصرخة معانيها كثيرة ومغناطيسية يعني مختلفة
د محمد ماجد بخش
الصرخة لوحة فنية قيمة

أخر الأخبار

مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
منذ 19 دقيقة 1400
نهاية اللقافه عند النساء
نهاية اللقافه عند النساء
منذ 22 دقيقة 342
الجنود ضاعت علومهم
الجنود ضاعت علومهم
منذ 22 دقيقة 301
تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 22 دقيقة 266
صورة حمدالله وفيتوريا تثير الجدل 
صورة حمدالله وفيتوريا تثير الجدل 
منذ 26 دقيقة 1782
جهاز يحول الهواء إلى ماء صالح للشرب في نيوم "فيديو"
جهاز يحول الهواء إلى ماء صالح للشرب في نيوم "فيديو"
منذ 36 دقيقة 1817
بالفيديو.. نصائح لـ تقليل فاتورة الكهرباء في الصيف
بالفيديو.. نصائح لـ تقليل فاتورة الكهرباء في الصيف
منذ 46 دقيقة 1955
الكاتب حماد السهلي يطالب مشاهير مواقع التواصل بالكف عن أذى المواطنين بدعاية السفر لأوكرانيا
الكاتب حماد السهلي يطالب مشاهير مواقع التواصل بالكف عن أذى المواطنين بدعاية السفر لأوكرانيا
منذ 47 دقيقة 1771
ضبط 53 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في "المدينة المنورة"
ضبط 53 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في "المدينة المنورة"
منذ 53 دقيقة 1560
يافرحتهم فيها
يافرحتهم فيها
منذ ساعة 645