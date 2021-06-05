قصة انطلاق أول سيارة دفع رباعي في العالم

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أحدثت إصدارات الدفع الرباعي نقلة نوعية في مجال تصنيع السيارات، نسبة إلى قدراتها الهائلة في التعامل مع الطرق الوعرة، و التضاريس المختلفة.
وقامت شركة سبايكر Spyker الهولندية بتصنيع السيارة في الفترة بين 1900 إلى 1910 وقدمت نماذج خاصة بالشاحنات و الجرارات لتزداد قوة هذه الصناعة خلال الحرب العالمية الأولى وذلك لقدرتها القوية على تحدي التضاريس المختلفة.
و شهد عام 1915 أول انطلاقة لاكبر جرار في العالم و الذي يحمل اسم Big Lizzie، ثم تتبعه شاحنة الدفع الرباعي Oshkosh، ثم بدأت شركة سيتروين الفرنسية بتصميم مركبات خاصة بالصحراء تعمل بهذه التقنية أيضًا.
و تعد شركة جيب الأمريكية هي واحدة من أعرق مصنعي سيارات الدفع الرباعي حول العالم، وجاءت الانطلاقة الأولى من جيب في عام 1943، و كانت تحمل اسم جيب ويلز، و التي حققت نجاحًا كبيرًا في الحرب العالمية الثانية، حيث صرح حينها أحد الرؤساء الأمريكيين "لولا جيب لما نجحنا في الحرب العالمية الثانية".
استطاعت كبرى شركات تصنيع السيارات أن تبهر محبي هذه الفئة بالعديد من الطرازات القوية، و التي دعمت بالعديد من القدرات الفنية المميزة، مثل أنظمة التعليق المتطورة، و برامج المكابح، و عناصر التحكم المختلفة، إلى جانب خاصية التحكم عند صعود المرتفعات و خوض المنحدرات.