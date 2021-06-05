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الكاتب حماد السهلي يطالب مشاهير مواقع التواصل بالكف عن أذى المواطنين بدعاية السفر لأوكرانيا

منذ 43 دقيقة
1747
الكاتب حماد السهلي يطالب مشاهير مواقع التواصل بالكف عن أذى المواطنين بدعاية السفر لأوكرانيا

عادل الحربي (صدى):
طالب الكاتب حماد السهلي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن خداع المواطنين بالدعاية التي تروج للسفر إلى أوكرانيا، مؤكدا أن ما يقوم به هؤلاء المشاهير يعد غش واضح وجريمة.

وقال السهلي، من يروجون للسياحة في اوكرانيا سواء بشكل مباشر او غير مباشر لا تغشون الناس انت رايح على حساب شركات محفول مكفول وتنشر مقاطع على كيفهم علمهم ان البلد اكثرهم من عرب الشمال المهاجرين هناك وكلهم عصابات ويكرهون السعودي المفروض تتحاسبون على اعلاناتكم وجر السعوديين للمشاكل خارج البلد.

وتساءل، "هل الترويج للسياحة الخارجية بمقابل مادي لبعض الدول من قبل بعض المواطنين وخصوصا ما يطلق عليهم المشاهير يعتبر اساءة للوطن وخصوصا قطاع السياحة الداخلية ويتعارض مع توجهات رؤية المملكة ؟ وهل هناك نظام ينص على ذلك ؟ وهل حصلوا على موافقة بذلك ؟".

وكانت سفارة المملكة في جمهورية أوكرانيا، حثت جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر بخصوص "العلاج عن طريق الخلايا الجذعية"، ودعت الجميع عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، التي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

جريمة
سفارة المملكة
أوكرانيا
مشاهير
الكاتب حماد السهلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
د محمد ماجد بخش
حامض الكبريت والفسفور ثروة فلا تمهلوها
د محمد ماجد بخش
الصرخة تمثل سكون اللا وعي عند اضطراب الوعي
د محمد ماجد بخش
الصرخة معانيها كثيرة ومغناطيسية يعني مختلفة
د محمد ماجد بخش
الصرخة لوحة فنية قيمة

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