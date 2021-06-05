مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مطور تطبيقات الشبكة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي التحول الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مهندس معماري/ مخطط حضري: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، ويفضل شهادة الماجستير.
وأكدت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يونيو 2021م، مبينا أنه التقديم عبر الرابط (هنا)