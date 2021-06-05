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ضبط 53 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في "المدينة المنورة"

منذ 49 دقيقة
1549
ضبط 53 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في "المدينة المنورة"

المدينة المنورة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (53) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

المدينة المنورة
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الإجراءات الاحترازية
كوفيد-19

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
د محمد ماجد بخش
حامض الكبريت والفسفور ثروة فلا تمهلوها
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