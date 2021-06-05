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كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة سائق
منذ ساعتين
1089
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
د محمد ماجد بخش
حامض الكبريت والفسفور ثروة فلا تمهلوها
د محمد ماجد بخش
الصرخة تمثل سكون اللا وعي عند اضطراب الوعي
د محمد ماجد بخش
الصرخة معانيها كثيرة ومغناطيسية يعني مختلفة
د محمد ماجد بخش
الصرخة لوحة فنية قيمة
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