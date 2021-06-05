بالفيديو.. خبير يكشف سبب التعثر في قروض السيارات

الرياض (صدى):
كشف حسن كتبي الخبير في مجال السيارات، اليوم السبت، سبب التعثر في قروض السيارات، لافتًا إلى أن ذلك الموضوع ينقسم إلى جزأين وضع اقتصادي عام، ووضع اقتصادي للشخص.
وأوضح حسن كتبي، خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع" عبر فضائية "mbc"، أن من بين تلك الأسباب العامة: جائحة كورونا، وإيقاف الرحلات وأمور اقتصادية كثيرة، كما هناك رسوم وضرائب وفواتير المياه والكهرباء وغيرها مما أثر في الوضع الاقتصادي للفرد.
وطالب خبير السيارات، من وزارة التعليم وضع منهج لطلاب المتوسط والثانوي بشأن التخطيط المالي البسيط لكيفية الادخار، مضيفًا"مد لحافك على قد رجولك"، لافتًا إلى أن الشخص يستطيع الحفاظ على سيارته لمدته 5 سنوات.
وأكد أن القيمة المتوازنة مقارنة بالدخل الشهري لأخذ تمويل سيارة، وهو ألا يزيد عن 10% من دخل الشخص، حيث أن هناك أولويات ومصاريف مدرسة للأبناء وغيرها تكون أهم من شراء سيارة حديثة بكامل ما يمتلك الشخص أو بجزء كبير منه.