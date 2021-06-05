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بالفيديو.. خبير يكشف سبب التعثر في قروض السيارات

منذ ساعة
2450
بالفيديو.. خبير يكشف سبب التعثر في قروض السيارات

الرياض (صدى):
كشف حسن كتبي الخبير في مجال السيارات، اليوم السبت، سبب التعثر في قروض السيارات، لافتًا إلى أن ذلك الموضوع ينقسم إلى جزأين وضع اقتصادي عام، ووضع اقتصادي للشخص.

وأوضح حسن كتبي، خلال مشاركته مع برنامج "mbc في أسبوع" عبر فضائية "mbc"، أن من بين تلك الأسباب العامة: جائحة كورونا، وإيقاف الرحلات وأمور اقتصادية كثيرة، كما هناك رسوم وضرائب وفواتير المياه والكهرباء وغيرها مما أثر في الوضع الاقتصادي للفرد.

وطالب خبير السيارات، من وزارة التعليم وضع منهج لطلاب المتوسط والثانوي بشأن التخطيط المالي البسيط لكيفية الادخار، مضيفًا"مد لحافك على قد رجولك"، لافتًا إلى أن الشخص يستطيع الحفاظ على سيارته لمدته 5 سنوات.

وأكد أن القيمة المتوازنة مقارنة بالدخل الشهري لأخذ تمويل سيارة، وهو ألا يزيد عن 10% من دخل الشخص، حيث أن هناك أولويات ومصاريف مدرسة للأبناء وغيرها تكون أهم من شراء سيارة حديثة بكامل ما يمتلك الشخص أو بجزء كبير منه.

قروض
خبير سيارات
تمويل السيارات
حسن كتبي
التعثر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12759
منذ ساعة
مغناطيسية الإقتصاد أو الإقتصاد المغناطيسي
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3746
منذ 4 دقائق
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل الوطن لابس ثوب وكاب عليه . حتى المثل يقول كل على كيفك والبس على كيف الناس . ترى كلامي ليس على جنسية اخرى هذا سعودي المفترض ما يطلع بهذا الشكل. يفترض يتعلم من شباب صغار بالسن وفي مراحل الثانوية نشوفهم يظهرون على القنوات كاشخين ولابسين قوب وشماغ او غترة وهم صغار . وهذا رجل كبير ولابس كاب على ثوب .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
طالع يعلم الناس الادخار وناسي يعلم نفسه الذوق في الشكل والمظهر ؟!!!يعني هل بالله هذا منظر واحد يطلع بقناة فضائية والن وطننا وكذا يمثل...
د محمد ماجد بخش
حامض الكبريت والفسفور ثروة فلا تمهلوها
د محمد ماجد بخش
الصرخة تمثل سكون اللا وعي عند اضطراب الوعي
د محمد ماجد بخش
الصرخة معانيها كثيرة ومغناطيسية يعني مختلفة
د محمد ماجد بخش
الصرخة لوحة فنية قيمة

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