نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة

منذ 26 دقيقة
1905
وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة

مكة المكرمة (صدى):
كشفت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات "مشغل قطار الحرمين السريع"، أنه في حوالى الساعة 9:05 صباح اليوم السبت، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بُعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، وأدى ذلك إلى وفاته.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه، معربة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة.

وأكدت الشركة للجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع، مضيفة: " تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها" .

 

مكة المكرمة
قطار الحرمين
حادث دهس
الجهات المختصة
الخط الحديدي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كلام كله نغم اللهم احفظ لنا ما لنا
د محمد ماجد بخش
محور الكتلة ثابت. أما محور الكتلة المغناطيسية فمتغير وهذا المحور سفير الكتلة في الفراغ ووزير الثقالة العددية وأمير الكتلة المحورية وسلطان التأثير المغناطيسي وامبراطور...
4lovex2
جميع النصائح رائعة وممتازة وأضيف نصيحة مهمة لآخر نقطة ذكرت في الخبر وهو أن قائد المركبة إذا حس بتعب والإرهاق واللجوء إلى النوم يستطيع...
4lovex2
متكبر جبان متغطرس حسبي الله ونعم الوكيل فيه ، اتمنى ان الفتى يرفع دعوى قضائية عليه ويخليه يدفع له ثمن هذا الاعتداء الغاشم والغير...
القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم

أخر الأخبار

الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية
الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية
منذ 21 دقيقة 1414
وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة
وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة
منذ 26 دقيقة 1905
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
منذ 31 دقيقة 1597
كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة سائق
كاميرا مراقبة توثق لحظة وفاة سائق
منذ 39 دقيقة 565
حادث مروع وسط الثلوج
حادث مروع وسط الثلوج
منذ 45 دقيقة 464
شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
منذ 46 دقيقة 261
مختص يحذر مريض قرحة المعدة من الفجل
مختص يحذر مريض قرحة المعدة من الفجل
منذ 51 دقيقة 1534
زياد الصحفي يواصل التأهيل رغم الإجازة
زياد الصحفي يواصل التأهيل رغم الإجازة
منذ 56 دقيقة 1661
ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
منذ ساعة 1646
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ ساعة 1619