وفاة شخص في حادث دهس على الخط الحديدي بمكة

مكة المكرمة (صدى):
كشفت شركة المشاريع السعودية الإسبانية للقطارات "مشغل قطار الحرمين السريع"، أنه في حوالى الساعة 9:05 صباح اليوم السبت، وقع حادث اصطدام مؤسف لشخص كان متواجدًا بطريقة غير نظامية على مسار الخط الحديدي، على بُعد أربعة كيلومترات من محطة مكة المكرمة، وأدى ذلك إلى وفاته.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه، معربة عن بالغ أسفها وعميق حزنها لوقوع الحادث، وتسأل الله أن يتغمد المتوفى بواسعة الرحمة.
وأكدت الشركة للجميع أهمية الابتعاد عن حرم الخط الحديدي، وخطورة الاقتراب منه؛ لضمان سلامة الجميع، مضيفة: " تعتذر الشركة لجميع العملاء عن تأخر بعض الرحلات صباح اليوم بسبب الحادث، وتؤكد استئناف جميع الرحلات المجدولة وفق مواعيدها" .