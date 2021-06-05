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بالفيديو.. نصائح لـ تقليل فاتورة الكهرباء في الصيف

منذ 41 دقيقة
1922
بالفيديو.. نصائح لـ تقليل فاتورة الكهرباء في الصيف

الرياض (صدى):
وجه منصور المزهم، متخصص بالترشيد الكهربائي، بعض النصائح من أجل تقليل فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف.

وقال "المزهم" خلال لقائه ببرنامج "mbc في أسبوع": "أن هناك قفزة كبيرة في فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف على الرغم من دعم الحكومة لمواطنيها لتخفيف أعباء تلك الفواتير".

وأضاف: "يمكن تقليل فاتورة الكهرباء من خلال استخدام عزل جيد واستخدام الأجهزة التي تحمل تقييم عالي في كفاءة الطاقة واستخدام نظام زكي في المنزل مثل إغلاق الأضواء تلقائيًا".

وفيما يتعلق بتأثير استخدام "التكييف" على فاتورة الكهرباء، أضاف: "التكييف عنصر أساسي في زيادة الفواتير وهو ياخد الحيز الأكبر في صرف الفاتورة؛ لذلك يجب أن نركز على كفاءة الطاقة لأن هذا يقلل من الفاتورة وما يقلل درجة الحرارة بشكل كبير ويحاول رفعها".

 

كفاءة الطاقة
فاتورة الكهرباء
التكييف
نظام العزل
الترشيد الكهربائي

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أحدث التعليقات

ابوبدر
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