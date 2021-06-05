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بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها

منذ 10 دقائق
1361
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها

علي القحطاني (صدى):
أوضحت الدكتورة بدرية العبدالكريم، مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، رئيسة فريق السنة الدولية للفواكه والخضروات، أن هناك توجه لتوزيع التمور على طلاب وطالبات المدراس لرفع الوعي بأهمية تناولها

وقالت مستشار وكيل وزارة البيئة، خلال مشاركتها مع برنامج "120" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أن المنتجات المستوردة رفعت الأسعار، كما تشجع الوزارة القطاع الزراعي المحلي.

وأضافت الدكتورة بدرية العبدالكريم، أن الجهات المختلفة تضافرت وقامت بأدوار مختلفة للتوعية بأهمية الفواكه والخضروات، كما عملت وزارة البيئة على محورين: محور تغذوي وآخر زراعي، لافتة إلى أن المجتمع السعودي واعي جدًا ولكن قد تغيب بعض المعلومات.

التعليم
التمور
وزارة البيئة
المدارس
السنة الدولية للفواكه والخضروات

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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