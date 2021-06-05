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الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية

منذ 21 دقيقة
1414
الكشف عن عقوبة التعدي على الملكية الفكرية

الرياض (صدى):
قال عبدالله العتيبي مدير إدارة تفتيش احترام الملكية الفكرية أن متى ما وجدت المخالفة التي تحت اختصاص الهيئة لن يتهاون المسؤولين في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين.

وأضاف أن هناك عدة عقوبات مالية للمخالفين تصل إلى 250 ألف ريال للمخالف و إغلاق المنشأة المساهمة في الاعتداء ومصادرة للمواد المخالفة واتلافها والتشهير، وقد تصل العقوبة إلى السجن ٦ أشهر.، مشيرا إلى أنه في حال حدوث تعدي بحق أصحاب الحقوق يمكن التقدم ببلاغ او شكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وأشار إلى أن المعرف الوهمي في العادة يحمل اسم مستعار، وطريقة الحجب في البداية تكون برصد المخالفين ثم فحصها وإعداد تقرير عنها ثم استكمال الإجراءات النظامية والرفع بها إلى الجهة المختصة بالحجب.

وأكد أن الهيئة تضع منهج للحد من انتشار المخالفات عبر الإنترنت تعتمد على رصد ودراسة الظواهر والانتكاسات الحديثة في الاسواق وتحليل دور الأفراد في التفاعل معها، مشيرا إلى أن الهيئة قامت برصد 600 موقع مخالف لنظام حقوق المؤلف خلال العام ونتج عنه حجز 400 موقع.

المخالفة
الملكية الفكرية
عبدالله العتيبي
التدابير اللازمة
عقوبة التعدي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كلام كله نغم اللهم احفظ لنا ما لنا
د محمد ماجد بخش
محور الكتلة ثابت. أما محور الكتلة المغناطيسية فمتغير وهذا المحور سفير الكتلة في الفراغ ووزير الثقالة العددية وأمير الكتلة المحورية وسلطان التأثير المغناطيسي وامبراطور...
4lovex2
جميع النصائح رائعة وممتازة وأضيف نصيحة مهمة لآخر نقطة ذكرت في الخبر وهو أن قائد المركبة إذا حس بتعب والإرهاق واللجوء إلى النوم يستطيع...
4lovex2
متكبر جبان متغطرس حسبي الله ونعم الوكيل فيه ، اتمنى ان الفتى يرفع دعوى قضائية عليه ويخليه يدفع له ثمن هذا الاعتداء الغاشم والغير...
القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم

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