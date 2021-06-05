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بالصور.. طفل يرفع علم المملكة في أعلى قمة جبل بالوطن العربي

منذ 47 دقيقة
1727
بالصور.. طفل يرفع علم المملكة في أعلى قمة جبل بالوطن العربي

نايف السالم (صدى):
تسلق طفل من المملكة يبلغ من العمر 11 عاماً، قمة جبال الأطلس "جبل توبقال" في المغرب، وهي أعلى قمة في الوطن العربية، وترتفع بحوالي 4167 متراً فوق سطح البحر.

واستغرق الطفل رتال المطوع، 5 أيام للوصول إلى القمة عبر مراحل، ليكون بذلك أصغر الأطفال من المملكة الذين استطاعوا تسلق هذه القمة ليرفع علم المملكة عاليًا فوق قمة الجبل؛ حيث عشق رياضة تسلق الجبال والذي تعلمها من والده، ليقوم دائماً وخلال رحلاته بنشر صوره وتوثيقها عبر حساباته.

وقال والده "عبدالعزيز"، أن ابنه "رتال" تمكن من صعود هذه القمه قبل انتشار مرض كورونا، في حين بدأ "رتال" ممارسة رياضة التسلق منذ عمر 8 سنوات: "تسلق معي ابني العديد من المرتفعات في السعودية، واستطاع الوصول إلى أعلى قمة في السعودية وهي عقبة القرون، وأعلى قمة في نجد وهي جبل الصبخاء، إضافة إلى حبه للرحلات وتسلق الجبال، فهو لاعب كاراتيه ومحبا للمغامرة"، بحسب موقع "العربية. نت" .

 

 

 

 

طفل
المملكة
المغرب
تسلق الجبال
جبال الأطلس

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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