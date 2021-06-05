نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات في "جمرك جازان"

منذ 52 دقيقة
1742
"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات في "جمرك جازان"

جازان (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك جازان، يوم الاثنين 26 / 10/ 1442هـ الموافق 7 / 6/ 2021م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وقالت الهيئة: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي «50,000» ريال بشيك مصدّق، باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يوماً للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (تطبيق توكلنا)، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت الهيئة أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

مزاد
هيئة الزكاة
بيع السيارات
الإجراءات الاحترازية
جمرك جازان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

أخر الأخبار

شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
شرطي يحاول اطلاق النار على مراهق
منذ دقيقة 103
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
بالفيديو.. «البيئة»: توجه لتوزيع التمور على طلاب المدراس لرفع الوعي بأهميتها
منذ 7 دقائق 1279
مختص يحذر مريض قرحة المعدة من الفجل
مختص يحذر مريض قرحة المعدة من الفجل
منذ 27 دقيقة 1413
زياد الصحفي يواصل التأهيل رغم الإجازة
زياد الصحفي يواصل التأهيل رغم الإجازة
منذ 32 دقيقة 1572
ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان
منذ 37 دقيقة 1573
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 42 دقيقة 1581
بالصور.. طفل يرفع علم المملكة في أعلى قمة جبل بالوطن العربي
بالصور.. طفل يرفع علم المملكة في أعلى قمة جبل بالوطن العربي
منذ 46 دقيقة 1722
"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات في "جمرك جازان"
"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات في "جمرك جازان"
منذ 52 دقيقة 1742
المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي
المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي
منذ 57 دقيقة 1515
امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر
امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر
منذ ساعة 933