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ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

منذ 37 دقيقة
1573
ضبط 54 مصابًا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في جازان

جازان (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (54) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

منطقة جازان
النيابة العامة
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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