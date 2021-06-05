مختص يحذر مريض قرحة المعدة من الفجل

موسكو (صدى):
قال الدكتور ميخائيل غينزبورغ، خبير التغذية الروسي، أن الفجل غني بالمواد المغذية، كما أنه قد يكون ضارا لبعض الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.
وأوضح المختص أن الفجل غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للالتهابات والأورام، مضيفا "و هذا لا يعني عند وجود سرطان في مرحلة متقدمة، يمكن علاجه بتناول الفجل ، ولكنه في هذه الحالة سيبطئ تطور الورم السرطاني.
ونصح الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والتهاب المعدة وامراض الجهاز الهضمي الأخرى بتناول الفجل لأن الفجل يحتوي على مركبات إيثرية ومرارة، تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وقد تسبب تفاقم الحالة الصحية.
وتابع "من الأفضل تناول الفجل بعد الأكل، وليس قبل أو أثناء تناول الطعام. ومن الأفضل تناول الفجل عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي مع الزيت أو اللبن لتخفيف تأثيره المهيج".