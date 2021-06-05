امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر

القاهرة (صدى):
تقدمت موظفة بدعوى أمام محكمة أسرة في مصر ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت في دعواها بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة .
وقالت الزوجة أنها تزوجت منذ 5 سنوات من شخص سبق له الزواج، والذى أكد لها عند التقدم لخطبتها بأنه انفصل عن زوجته الأولى بسبب عدم التفاهم بينهما ورغبتها في الطلاق، مضيفة أن بعد 5 أشهر من زواجها فوجئت باتصالات متعددة واردة له في منتصف الليل وخروجه من غرفه النوم والتحدث بصوت منخفض بعيد عنها ،قررت بعد ورود تلك المكالمات من مراقبته حتى علمت بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة وحصلت على نسخه من المحادثات.
قدمت المدعية نسخه من المحادثات للمحكمة، إضافة إلى استماع القاضى خلال نظر الدعوى لعدد من شهود الاثبات الذين أكدوا صحة كلامها، وقضت المحكمة بتطليقها مع حصولها على كامل حقوقها.