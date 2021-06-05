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امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر

منذ ساعة
932
امرأة تتفاجئ بعلاقات زوجها النسائية المتعددة بعد زواجهما بـ 5 أشهر

القاهرة (صدى):
تقدمت موظفة بدعوى أمام محكمة أسرة في مصر ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر، وقالت في دعواها بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة .

وقالت الزوجة أنها تزوجت منذ 5 سنوات من شخص سبق له الزواج، والذى أكد لها عند التقدم لخطبتها بأنه انفصل عن زوجته الأولى بسبب عدم التفاهم بينهما ورغبتها في الطلاق، مضيفة أن بعد 5 أشهر من زواجها فوجئت باتصالات متعددة واردة له في منتصف الليل وخروجه من غرفه النوم والتحدث بصوت منخفض بعيد عنها ،قررت بعد ورود تلك المكالمات من مراقبته حتى علمت بأن زوجها لديه علاقات نسائية متعددة وحصلت على نسخه من المحادثات.

قدمت المدعية نسخه من المحادثات للمحكمة، إضافة إلى استماع القاضى خلال نظر الدعوى لعدد من شهود الاثبات الذين أكدوا صحة كلامها، وقضت المحكمة بتطليقها مع حصولها على كامل حقوقها.

مصر
الزواج
الطلاق
محكمة الاسرة
علاقات نسائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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