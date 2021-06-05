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ضبط 5 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بالحدود الشمالية

منذ 26 دقيقة
1522
ضبط 5 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بالحدود الشمالية

عرعر (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد يزيد النومس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (5) أشخاص بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

مخالفة
منطقة الحدود الشمالية
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الإجراءات الاحترازية

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