بالصور.. وصول منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء المكلا

فهمي محمد (صدى):
وصلت باخرة من منحة المشتقات النفطية السعودية من ميناء عدن إلى ميناء المكلا، حاملةً على متنها نحو 3300 طنًا متريًا من الديزل، لتغذية جزءٍ من احتياجات محطات توليد الكهرباء في محافظة حضرموت .
يجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمه التنموي لقطاع الطاقة في اليمن جنباً إلى قطاعات أساسية أخرى، كالصحة والتعليم والمياه والزراعة والثروة السمكية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية والنقل، عبر مشاريعه ومبادراته التي بلغ عددها 200 مشروعاً ومبادرة، متبنياً أفضل الممارسات التنموية في أعماله للإسهام في استدامة الأثر وتحقيق الاستفادة.