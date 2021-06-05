نصائح بسيطة تساعدك في الحفاظ على سيارتك الفارهة

أميرة خالد (صدى):
يسعى الكثير من مالكي السيارات، إلى البحث عن طرق تساعدهم في المحافظة على سيارتهم ، خاصة إذا كانت فارهة.
وسلط تقرير الضوء على أهم الخطوات التي تساعد في الحفاظ على السيارة الفارهة ، مؤكدة أن هناك عدة أمور يجب التفكير فيها لجعل السيارة مصدر سعادة حقيقية لدي صاحبها وأهمها:
- تقبل إنخفاض ثمن سيارتك بعد مدة
يجب عليك عدم التفكير بهبوط سعر سيارتك الفاخرة بعد فترة من الاستعمال، لأن هذا أمر طبيعي بالنسبة لأسواق عالم السيارات في جميع أنحاء العالم.
_الاهتمام بالطلاء الخارجي
يعد من أهم الأمور المتعلقة بالصيانة من حيث التنظيف واللون، وأيضاً منح الأهمية اللازمة للمقاعد الداخلية لتبدو جديدة على الدوام.
- الإستمرار في الصيانة الجيدة
تعتبر الصيانة الدورية لسيارتك الفاخرة من بين الأمور اللازمة، لأن الصيانة الجيدة تعني إستمرار الحفاظ علي مقومات الجمال والأناقة الموجودة بسيارتك التي تمحك السعادة.
- تحمل مسؤوليات وتكاليف إمتلاك سيارة فاخرة
ضرورة دفع التأمينات المترتبة على سيارتك وكذلك الرسوم المقررة بحسب قوانين كل دولة وتقبلها بصدر رحب.
- عدم الندم تعلى شراء سيارة فاخرة
فلكل انسان مصادر السعادة الخاصة لديه، وتعتبر السيارات الفاخرة احدى مصادر السعادة لمن يحب ذلك.
- الحرص أثناء القيادة لتفادي الحوادث
الانتباه الكبير لعدم التعرض لحوادث مؤذية لأن الحادث سيفسد سعادتك بالطبع.
- التمتع بالعقلانية فيما يرتبط بالسرعة
فاذا كنت من محبي السرعة يجب أن تدرك متى يمكنك القيادة بسرعة ومتى يمكنك التأني في القيادة.
- عدم الالتفات إلى آراء أو إنتقادات الآخرين
أبرزها عدم نسيان بأن هناك من سيحسدك، فالأفضل عدم الإنتباه بما يقال من سلبيات حول سيارتك لأن من إشتراها هو أنت و ليس الأخرين.