الاتحاد يحدد صفقته البديلة حال فشل ضم أبو بكر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، عن الصفقة البديلة التي يسعى إليها نادي الاتحاد، في حال فشل ضمه للمهاجم الكاميروني فينسينت أبوبكر، الذي تقدم له يعرض مغر بعد نهاية عقده مع بشكتاش التركي، ولكن وكيل أعماله يماطل في الرد.
ويأتي ذلك بعد تلقيه عروض من النصر، للتعاقد مع أبوبكر، بالإضافة إلى رغبة بشكتاش، في تجديد عقده، فيما جهزت الإدارة الاتحادية، المهاجم البديل، الذي سيتم التعاقد معه، في حال فشل صفقة أبوبكر، مشددة على أن "بديل" المهاجم الكاميروني، سيكون لاعبًا كبيرًا، يرضي طموحات جماهير الاتحاد الكبيرة.
وأوضحت التقارير، أن كل الأنظار تتجه إلى 3 أسماء، اثنان منهم من شمال إفريقيا، وواحد من الخليج؛ وهم علي مبخوت
الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي، ونادي الجزيرة، وإسلام سليماني مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي الحالي، ومصطفى محمد أحد أفضل المهاجمين المصريين، يلعب حاليًا مع جلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة من الزمالك.