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مجلس شباب المنطقة وأمانة الشرقية يطلقان برنامج "محفظة الشباب"

منذ 12 ساعة
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مجلس شباب المنطقة وأمانة الشرقية يطلقان برنامج "محفظة الشباب"

بدر الحارثي (صدى):
بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، ورئيس مجلس شباب المنطقة، أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية وتعاون استشاري مع مجلس شباب أعمال الشرقية برنامج (محفظة الشباب)، الذي يهدف إلى توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة عبر نظام التأجير المؤقت.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن الأمانة وبتوجيهات القيادة الحكيمة، وبرعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، تسعد بشراكتها مع مجلس شباب المنطقة الشرقية، عبر برنامج (محفظة الشباب) الذي يساهم في ترجمة تطلعات وأفكار الشباب، والتشجيع على الاستثمارات ذات المزايا النسبية للمنطقة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام بن محمد الغريب أن برنامج (محفظة الشباب) يسعى ويتوجيهات من سمو رئيس المجلس الى دعم رواد الأعمال الشباب في كافة محافظات المنطقة، عبر تأجير مؤقت لمساحات المشاريع وبأسعار رمزية مخصصة للشباب، مشيراً أن آلية التقديم تتم الكترونياً عبر ايميل المحفظة [email protected]، وأن آلية الاختيار مبنية على أسس ومعايير للوصول الى المستفيد الأفضل.

هذا وقد وجه سمو نائب أمير المنطقة بتمديد استقبال التسجيل نظراً للإقبال ودعماً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين.

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية
المتقدمين
محفظة الشباب

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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