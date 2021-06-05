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بالصور.. فرح تخطف جائزة الرسم في فعاليات حكاية بالمدينة

منذ 10 ساعات
1867
بالصور.. فرح تخطف جائزة الرسم في فعاليات حكاية بالمدينة

محمد قاسم (صدى):
ضمن فعاليات حكاية الحي التراثي المقام في حديقة الملك فهد مسابقة رسم البورتريه بشرف فريق جرعة فن ،شارك في المسابقة عدد من فنانات المدينة المنورة وتكونت للجنة التحكيم من الفنانة أبرار سهارا والفنانة هبة غوني الفنانة فاطمة باعامر وكان الرسم مباشر امام زوار ومرتادي الحي التراثي.

وقالت مشرفة الفريق الأستاذة وئام حامد مثل هذه المسابقات الفنية سينعكس حتماً على الارتقاء بالذائقة الفنية لأفراد المجتمع ومحفزاً ودافعاً للحراك التشكيلي، كما تزيد فرص التواصل بين الفنانين التشكيليين والتعرّف على تجاربهم في مجال الفنون التشكيلية وعرض إبداعاتهم الفنية وتبادل المعلومات، مما يعمل على تمكين وتشجيع أعمال الفنانين السعوديين المعاصرين وإيصالها إلى نطاق عالمي، وهذا ما نتمنى تحقيقه وفي الختام تم اعلان نتائج المسابقة من قبل للجنة التحكيم.

وكانت على النحو التالي حصلت على المركز الأول الفنانة فرح عباس وصلت على المركز الثاني زينب عبد الله الدرويشي وجات أريج ملائكة بيان عقيل في المركز الثالث مكرر وتم تسليم جوائز المسابقة من قبل الأستاذ ماجد مدير عام فعاليات حكاية.

 

 

 

المدينة
فرح
جائزة
فعاليات
الرسم

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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