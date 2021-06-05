«عين ثالثة» تمنع مدمني الجوال من الاصطدام أثناء التصفح

وكالات (صدى):
تمكن المصمم الكوري الجنوبي باينغ مين ووك، من ابتكار مقلة عين روبوتية يمكن ربطها بجبهة الشخص، ما يسمح له بتصفح الهاتف الجوال أثناء السير دون وقوع إصابات.
وأوضح المصمم الكوري، أنه يستشعر الجهاز المسمى بـ"العين الثالثة" عندما يتم خفض رأس المستخدم للنظر إلى الجوال، وعندما يقترب الشخص من عائق على بعد متر واحد أو مترين، يصدر الجهاز صوتا لتحذيره من الخطر.
وعمل ووك على تجربة العين الثالثة في جميع أنحاء سيول؛ حيث جذبت انتباه المارة أثناء تجريبها، وقال لي أوك جو المقيم في سيول: "اعتقدت أنه كائن فضائي بعين على جبهته" .
وفي السياق نفسه، تستخدم العين الثالثة مستشعر جيروسكوبي لقياس زاوية عنق المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية والعوائق، وكلا المستشعرين مرتبطان بمتحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.