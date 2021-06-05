بالفيديو.. شاب يشعل النيران في شعر سيدة أمامه في المواصلات

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب يشعل النيران في رأس سيدة أمامه في المواصلات العامة في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية .
وبين الفيديو إشعال الشاب البالغ من العمر 18 عاما النيران في شعر رأس سيدة مسنة كانت تجلس في المقعد الذي أمامه في المواصلات العامة،بحسب صحيفة ديلي ميل.
وأبدى رواد التواصل الإجتماعي إستياءهم الشديد بسبب ما قام به الشاب في الحافلة التي كان يستقلها و تظهر اللقطات أن الحافلة كانت فارغة تماما من الركاب، لم يكن فيها سوى ذلك الشاب و السيدة العجوز .