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بالفيديو.. شاب يشعل النيران في شعر سيدة أمامه في المواصلات

منذ ساعتين
1019
بالفيديو.. شاب يشعل النيران في شعر سيدة أمامه في المواصلات

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاب يشعل النيران في رأس سيدة أمامه في المواصلات العامة في سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وبين الفيديو إشعال الشاب البالغ من العمر 18 عاما النيران في شعر رأس سيدة مسنة كانت تجلس في المقعد الذي أمامه في المواصلات العامة،بحسب صحيفة ديلي ميل.

وأبدى رواد التواصل الإجتماعي إستياءهم الشديد بسبب ما قام به الشاب في الحافلة التي كان يستقلها و تظهر اللقطات أن الحافلة كانت فارغة تماما من الركاب، لم يكن فيها سوى ذلك الشاب و السيدة العجوز .

شعر
مواقع التواصل
النيران
المواصلات
ولاية كاليفورنيا الأمريكية

التعليقات

محمد الدوسري
محمد الدوسري عدد التعليقات : 11
منذ 31 دقيقة
كافر نذل
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6723
منذ 8 دقائق
دائماً الجبناء يختارون الضعفاء من نساء وأطفال وعجائز ولا يختارون رجال حقيقيين لكي يلعبوا معهم 😂 في نظري لايوجد رجل حقيقي في الحياة يتسم بدور الرجولة الحقيقية واحترام الناس وياما رأيت شباب واشباه الذكور لهم اشناب ولحى وهم في الحقيقة حثالة المجتمع وسبب قولي هذا أنني مرة كنت أنصح فتاة ماء في برنامج بأن تحذر وتأخذ كل الحذر من الإنسان إلي هي تتحدث معه وله شنب مضحك جداً 🤭 ولا اكترثت لنصيحتي لها وكأنني انا الحثالة وبعدها أيقنت وعرفت أن اللحية أو الشنب لا يدل على الفحولة أو الرجولة فالرجولة الحقيقية تكمن في الأفعال واحترام الناس واحترام الصغير والكبير والغريب والعجيب في زمننا الآن الفتيات وخاصة المراهقات لايكترثن لنصائح فلسخرية القدر هي تنظر لنصيحة إنها لها عدو 😅🤷🏻‍♂️💔 مهما حاولت تنصحها فلن تكترث لنصيحتك.

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أحدث التعليقات

القرني
هذا استهتار بالنعمه والله يحاسبهم
4lovex2
اللهم لا شماته بس 🤭😹 حتى هو استغرب منها
4lovex2
تصحيح بعد انا قد شفت كلمة (امريكا) هي امريكان عصاه
د محمد ماجد بخش
أعطوني تقاعد-ي مشكورين متكرمين موقرين.
4lovex2
المشكلة تكمن في مرتكبي الذنوب والمعاصي الخطرة مثل الزناه والشاذين في المواقع القذرة هم سبب حدوث هذه الظواهر المخيفة بكل مكان في العالم، كم...

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