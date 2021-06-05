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بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة

منذ 24 دقيقة
395
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة

خالد الظفيري (صدى):
وضعت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، زوجها الموديل الأردني أمين غباشي في موقف محرج بعدما فوجئت به يتناول طعام "المنسف" في حمام السباحة.

وكشفت الدكتورة خلود، عن مقطع فيديو يظهر الأجواء العائلية داخل حمام السباحة، رفقة أبنائهما، والجميع يستمتع بالأجواء الصيفية، فيما كان زوجها أمين في حمام السباحة يتناول أكلة "المنسف"، مُعقِّبةً باندهاش: "منسف!".

ومن جانبه، رد زوجها بأنه يُحبُّ تلك الأكلة، وهي التي وجدها أمامه، وبدا عليه الإحراج؛ لتعلق الدكتورة خلود: "لا.. ما نحط منسف بالبحر الناس يحطون فواكه، أجبان، لكن منسف لا"، ثم حاولت إنهاء الموقف بالتأكيد على أنَّ الأجواء المشمسة مع البحر لا مثيل لها.

 

حمام السباحة
الدكتورة خلود
أمين غباشي
المنسف
الأجواء العائلية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتيجة الفهاوة والرفالة راح فيها التليقزيون..
ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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