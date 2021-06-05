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بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"

منذ 35 دقيقة
740
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"

أميرة خالد (صدى):
شهد حفل الفنانة السورية أصالة نصري الذي أحيته في الرياض، مساء الخميس الماضي، موقفًا طريفًا حينما أعرب معجبه لها عن حبه.

وكشف مقطع فيديو، عن أصالة وهي تسير على المسرح لتفاجأ بمن ينادي عليها من وسط الجمهور الحاضر للحفل ويقول لها "أصالة.. أحبك"؛ لترد عليه المطربة السورية بشكل عفوي، قائلة "احلف"، ليرد عليها المعجب بالقول "والله أحبك"، وسط ضحكات من الجمهور الحاضر للحفل.

ومن الجدير بالذكر، أن أصالة شوقت الجمهور لحفلها الجديد في الرياض، ونشرت عدة فيديوهات من بروفات الحفل وكواليسه وأظهرت استعداداتها الخاصة للحفل واختيار الأغاني التي ستقدمها في الحفل، وظهرت في قمة حماستها في البروفة لعودتها للحفلات في الرياض بعد فترة توقف.

 

الرياض
أصالة
موقف طريف
معجب
حفلات الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتيجة الفهاوة والرفالة راح فيها التليقزيون..
ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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