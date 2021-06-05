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حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف

منذ 44 دقيقة
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حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف

واشنطن (صدى):
ناشد حاكم إحدى الولايات الأمريكية، السكان إلى الصلاة الجماعية من أجل هطول الأمطار؛ وذلك بعد حالة الجفاف التي شهدتها الولاية.

ودعا حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس، السكان، الصلاة في عطلة نهاية الأسبوع من أجل هطول الأمطار.

وقال حاكم الولاية أن نقص المياه سيضر بالمحاصيل والحياة البرية ويُسبب حرائق الغابات، مؤكدا إن الصلاة الجماعية والدعاء إلى الله "أو لأي قوة أعلى يؤمن بها السكان" حسب تعبيره، من أجل مزيد من الأمطار قد يجعل الولاية قادرة على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر.

وأكد بأن الولاية بحاجة إلى تدخل إلهي لإنقاذها من الجفاف، لذا يجب على كل سكان يوتا من جميع الأديان الانضمام إلى تلك الصلاة نهاية الأسبوع.

هطول الأمطار
الجفاف
الولايات الأمريكية
الصلاة الجماعية
صلاة استسقاء

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80591
منذ 5 دقائق
سبحان الله العظيم

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتيجة الفهاوة والرفالة راح فيها التليقزيون..
ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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