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ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك

منذ 39 دقيقة
1650
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك

تبوك (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (18) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

منطقة تبوك
الجهات الأمنية
النيابة العامة
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
نتيجة الفهاوة والرفالة راح فيها التليقزيون..
ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه

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