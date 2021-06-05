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بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية

منذ ساعة
893
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية

عمّان (صدى):
استعان الشاب الأردني صالح حمدان الشهير بـ "فتى الزرقاء"، بأطراف صناعية للعودة لحياته الطبيعية بعدما نجا من جريمة مروعة تعرض لها في أكتوبر 2020؛ حيث تم اختطافه وقطع يديه وفقئت عينه اليمنى.

وقال "فتى الزرقاء"، أنه يستطيع فعل ما يشاء من خلال الأطراف الاصطناعية وأنها تشابه الأيدي الطبيعية بنسبة 70%، لافتًا إلى أنه خضع لجلسات تدريب على استخدام الأطراف ليتمكن من ممارسة حياته بشكل أفضل.

وأوضح أنه استطاع التدريب على 6 حركات من خلال الأطراف الاصطناعية حتى الآن، كما كشف عن مقطع فيديو وهو يقوم بممارسة الرياضة وحمل أغراضه بذراعيه الاصطناعيتين، فضلًا عن ظهوره في أوضاع حياتية متنوعة ويعرض لمتابعيه كيف يقوم بغسل أسنانه باستخدام الفرشاة وكيف يتناول طعامه ويتحكم بالهاتف، مؤكداً تحسن صحته على كل المستويات.

 

جريمة
الأردن
فتى الزرقاء
أطرف صناعية
صالح حمدان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل

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