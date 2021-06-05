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إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء

منذ 58 دقيقة
1650
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء

رفحاء (صدى):
أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع، 38 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية ومخالفات فرق المساحة واللوحة،خلال أكثر من 400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة،وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة "كورونا" وأنظمة البلدية الأخرى.

وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة،ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة "ممتثل "،داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية،عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

رفحاء
كورونا
منطقة الحدود الشمالية
منشآت تجارية
الاحترازات

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أحدث التعليقات

تابط شرا
ابو خرقه ما عنده سالفه مسكين سادس ابتداىي
ابو محمد 😎 ✍️
يا اخ غيور ، لو سمحت أشاركك هذا 😡 انا زعلان واجد واجد ..
تابط شرا
الله يهبها في وجهك يامبارك
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
غييييوووورررر
😡

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