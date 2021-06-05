إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا

لندن (صدى):
أزاحت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية ماكلارين الستار عن نسخة جديدة من سيارتها فائقة القوة إيلفا مزودة بزجاج أمامي على عكس النسخة الأصلية من هذا الطراز والتي يبلغ سعرها 1.7 مليون دولار.
وتلغي النسخة الجديدة إيلفا "نظام إدارة الهواء النشط" الذكي الذي يعيد توجيه الهواء فوق قمرة القيادة المفتوحة، فلا يزعج ركاب السيارة. كما أنه يضيف 44 رطلاً إلى وزن السيارة لكنه لا يؤثر على الأداء، كما أنها ستظل مكشوفة وبلا سقف، وبلا زجاج جانبي ولاخلفي، بحسب موقع موتور تريند.
ويزود الزجاج الأمامي بماسحات للمطر تعمل بنظام الاستشعار، ونفاثات مياه للغسيل، وطبقة واقية من الشمس، ومرآة للرؤية الخلفية. كما يحتوي الزجاج على إطار من ألياف الكربون ووحدة تسخين.
وتتميز السيارة إيلفا في النسختين بمحرك سعة 4 لترات بقوة 804 أحصنة مع ناقل حركة آلي مزدوج يعطي 7 سرعات، وكل هذه القوة تتجه إلى العجلات الخلفية حيث أن السيارة تعمل بالجر الخلفي، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 62 ميلا في الساعة في 2.8 ثانية ثم إلى 124 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثوان فقط بحسب الشركة البريطانية.