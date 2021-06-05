نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ناقدة تهاجم مي عمر وتعلق على وصفها بخليفة سعاد حسني

منذ ساعتين
1180
ناقدة تهاجم مي عمر وتعلق على وصفها بخليفة سعاد حسني

القاهرة (صدى):
علقت الناقدة المصرية حنان شومان على تصريحات الفنانة مي عمر الأخيرة بأن الجمهور يقارنها بسعاد حسني ، مؤكدة أن ذلك يهدد مسيرتها الفنية.

وقالت شومان أن مي عمر لا تزال في إطار الوجوه الجديدة الشابة، وتلك البداية في خطورة شديدة على مسيرتها الفنية، قائلة: "كيف تجرؤ على تشبيه نفسها بسعاد حسني..يا ريت ما نوصلش للدرجة دي".

كما انتقدت شومان دور مي عمر في مسلسل "نسل الأغراب" ومكياجها الدائم في جميع مشاهدها ، كما تعجبت من بعض النقاط في مشاهد المسلسل، وهي أن كل النساء فيه بمكياج أسمر للبشرة، إلا الفنانة مي عمر تظهر بشكل مستمر بمكياج أبيض للبشرة، مضيفة: "وكأنه دي البيضا الوحيدة في البلد فالرجالة كلهم بيحبوها".

مكياج
سعاد حسني
مي عمر
نسل الأغراب
حنان شومان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يزن
الله يخلف علي رياضتنا ماتشوف نادي ابو ١٧خ يعبث داخل الملعب لاحسيب ولا رقيب النضام يطبق علي الضعوف والا ماوراه سند قوي يصيح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
سبحان الله العظيم
ابو اروى
إيش ها القطعان من الماشية
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه
ابو تركي
أحسن الله عزائنا في هذا الجيل

أخر الأخبار

الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما
الأرصاد: فصل الصيف سيبدأ فلكيا بعد 15 يوما
منذ 18 دقيقة 1394
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة
بالفيديو.. الدكتورة خلود تضع زوجها في موقف محرج بسبب أكله «المنسف» بحمام السباحة
منذ 23 دقيقة 385
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"
بالفيديو.. ردة فعل غير متوقعة لأصالة على معجب قال لها "أحبك"
منذ 34 دقيقة 729
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك
ضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا في تبوك
منذ 38 دقيقة 1643
حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف
حاكم ولاية أمريكية يدعو السكان لإقامة "صلاة استسقاء" بسبب الجفاف
منذ 43 دقيقة 662
60 وظيفة شاغرة يوفرها مستشفى الملك فيصل التخصصي
60 وظيفة شاغرة يوفرها مستشفى الملك فيصل التخصصي
منذ 48 دقيقة 1733
قائمة بأطعمة تقلل مستويات القلق والتوتر
قائمة بأطعمة تقلل مستويات القلق والتوتر
منذ 59 دقيقة 1425
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية
بالفيديو.. أطراف صناعية تساعد «فتى حادثة الزرقاء» الأردني في العودة لحياته الطبيعية
منذ ساعة 888
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء
إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الاحترازات في رفحاء
منذ ساعة 1716
إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا
إزاحة الستار عن السيارة فائقة القوة ماكلارين إيلفا
منذ ساعة 1461