ناقدة تهاجم مي عمر وتعلق على وصفها بخليفة سعاد حسني

القاهرة (صدى):
علقت الناقدة المصرية حنان شومان على تصريحات الفنانة مي عمر الأخيرة بأن الجمهور يقارنها بسعاد حسني ، مؤكدة أن ذلك يهدد مسيرتها الفنية.
وقالت شومان أن مي عمر لا تزال في إطار الوجوه الجديدة الشابة، وتلك البداية في خطورة شديدة على مسيرتها الفنية، قائلة: "كيف تجرؤ على تشبيه نفسها بسعاد حسني..يا ريت ما نوصلش للدرجة دي".
كما انتقدت شومان دور مي عمر في مسلسل "نسل الأغراب" ومكياجها الدائم في جميع مشاهدها ، كما تعجبت من بعض النقاط في مشاهد المسلسل، وهي أن كل النساء فيه بمكياج أسمر للبشرة، إلا الفنانة مي عمر تظهر بشكل مستمر بمكياج أبيض للبشرة، مضيفة: "وكأنه دي البيضا الوحيدة في البلد فالرجالة كلهم بيحبوها".