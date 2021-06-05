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البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»

منذ 22 دقيقة
1494
البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»

واشنطن (صدى):
علق البيت الأبيض، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن التصريحات التي أطلقها تعليقا على تمديد شركة "فيسبوك" غلق حساباته.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "إنه قرار يتعين على الشركة اتخاذه وأي منصة تتخذه، ومن الواضح أنهم خرجوا واتخذوا قرارهم. لا تزال وجهة نظرنا بأن على كل منصة، سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو أي منصة أخرى تنشر المعلومات لملايين الأمريكيين، أن تتحمل مسؤولية قمع المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة، سواء كانت تتعلق بالانتخابات، أو حتى عن اللقاح".

وأضافت جين ساكي: "لقد تعلمنا الكثير من الرئيس السابق ترامب، خلال العامين الماضيين عن سلوكه وكيفية استخدامه لهذه المنصات. من غير المحتمل أن يغير الحمار الوحشي خطوطه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

ومن الجدير بالذكر، أن شركة "فيسبوك"، أعلنت أنه سيتم تعليق حسابات ترامب حتى 7 يناير 2023 على الأقل، أي لمدة عامين؛ ليرد ترامب على القرار بأنه "إهانة لـ75 مليون شخص صوتوا له في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020" وفق تعبيره.

 

أمريكا
فيسبوك
البيت الأبيض
ترامب
الانتخابات
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

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