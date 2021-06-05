ختام بطولات دوري الجامعات للرياضات الإلكترونية باستضافة جامعة الأمير سطام

محمد السعران (صدى):
برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اختتم مساء يوم الجمعة 4 يونيو 2021م دوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية في رحاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في المدينة الجامعية بمحافظة الخرج بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ تركي الفوزان.
بدأ الحفل بكلمة لمدير البطولة الدكتور عبدالإله الصلوي أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ذكر خلالها المراحل التي مر بها الدوري والتصفيات التي أجريت للجامعات المشاركة إلى أن وصلنا إلى نهاية بطولة الدوري والتي نظمت على مدار الأربعة أيام الماضية باستضافة من جامعة الأمير سطام.
عقب ذلك ألقى عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز كلمة بهذه المناسبة أكد فيها بأننا سعيدين باستضافة نهائيات الدوري والحراك والتنافس التي أحدثته بطولاته على مدى الأيام الماضية , مقدماً شكره للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لإتاحته لنا بجامعة الأمير سطام باستضافة البطولة واستضافة الجامعات المشاركة وللاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على التنظيم.
بعد ذلك تبادل شركاء النجاح في الدوري الدروع التكريمية , ومن ثم توج الدكتور مشاري العصيمي الجامعات الفائزة في بطولات دوري الجامعات السعودية للرياضات الإلكترونية والتي كانت على النحو التالي:
بطولة روكيت ليق:
المركز الأول
جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية
الطالب سعود العويد
الطالب انس الشهري
الطالب سعود اليامي
الطالب احمد النجيدي
الطالب مشاري بن طريف
المركز الثاني
جامعة الملك عبدالعزيز
الطالب يوسف بابحير
الطالب محمد النمري
الطالب محمد الصيعري
الطالب سمير الغامدي
المركز الثالث
جامعة الفيصل
الطالب فيصل الضبيب
الطالب فيصل العتيبي
الطالب متعب الماضي
الطالب فهد جرمان
بطولة رينبو 6
المركز الأول
جامعة الملك عبدالعزيز
الطالب سلمان الفرج
الطالب غسان الاحمدي
الطالب محمد المحمدي
الطالب عبدالرحمن عطيوي
الطالب أسامة الزهراني
الطالب خالد السماحي
المركز الثاني
جامعة الإمام محمد بن سعود
الطالب ريان الشنيبر
الطالب تركي المالكي
الطالب عبدالعزيز الدوسري
الطالب عبدالرحمن السند
الطالب مهند الفاضل
الطالب عبدالله الفاضل
المركز الثالث
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
الطالب محمد الماجد
الطالب محمد الغامدي
الطالب سعود العبدالكريم
الطالب ابراهيم الحسن
الطالب عبدالله الفنتوخ
الطالب ابراهيم يونس
الطالب خالد الورثان
فيفا 21 (طالبات)
المركز الأول
جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية
نجد فهد العياف
المركز الثاني
جامعة طيبة
مريم الحربي
المركز الثالث
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
جود الزهراني
بطولة فيفا21 (طلاب)
لمركز الاول
جامعة الامام محمد بن سعود
الطالب عبدالعزيز الوهابي
الطالب مهند الهديان
المركز الثاني
جامعة الحدود الشمالية
الطالب يوسف الوبيري
الطالب عويد العنزي
المركز الثالث
جامعة القصيم
الطالب زياد الجاسر
الطالب خالد الحربي
يذكر أن البطولات الالكترونية استمرت على مدى 4 أيام بمشاركة 17 جامعة سعودية بأكثر من 70 طالب وطالبة في لعبة فيفا 21 و روكيت ليق و رينبو .