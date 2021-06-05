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خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"

منذ 27 دقيقة
1310
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"

كييف (صدى):
حذرت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، من اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، مبينة أنها تسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.

وقال الخبيرة، "نقص الدهون يجعل الجلد جافا ومتجعدا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده، كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية الاستروجين والتستوستيرون. ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم".

وأضافت أن نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى.

العقم
الوزن الزائد
خبيرة تغذية
نقص الدهون
التهاب الشعب الهوائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

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