خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"

كييف (صدى):
حذرت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، من اتباع حمية غذائية خالية من الدهون بهدف التخلص من الوزن الزائد، مبينة أنها تسبب التهاب الشعب الهوائية المزمن، وحتى العقم.
وقال الخبيرة، "نقص الدهون يجعل الجلد جافا ومتجعدا، وتنخفض المناعة، وتتسارع شيخوخة أعضاء الجسم وتتآكل، وقد تظهر مشكلات في القلب والدماغ وتضعف الذاكرة وتنخفض سرعة الاستجابة عنده، كما أن الدهون تساهم في إنتاج الهرمونات بما فيها الجنسية الاستروجين والتستوستيرون. ويمكن أن تؤدي قلة الدهون في النظام الغذائي إلى العقم".
وأضافت أن نقص الدهون في الجسم زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والربو وأمراض الرئة الأخرى.