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بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري

منذ 31 دقيقة
437
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري

أميرة خالد (صدى):
علق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي ياسر الفيصل، على الفيديو الذي انتشر للفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، وهي تقود سيارة فيراري قيل أنها هدية تلقتها من مجهول.

وأكد ياسر الفيصل، أنها ليست ملكها وليست هدية من مجهول كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن السيارة ملك لأحد الأشخاص الذي تجمعه به علاقة معرفة، بحسب ما نقلته الإعلامية الكويتية مي العيدان عنه.

وتسبب ياسر الفيصل، في إحراج لملكة كابلي، حينما رد على إحدى متابعيه قائلًا: "لا هذي سيارة واحد أعرفه معطيها تسوقها.. بعض الشباب يحسون بمتعة إذا البنات ساقوا لهم سياراتهم".

وفي وقت سابق، كشفت ملكة كابلي عن تلقيها هدية باهظة الثمن عبارة عن سيارة "فيراري" أحدث موديل حمراء اللون، بالإضافة إلى باقة من الزهور داخل السيارة، وسط تساؤلات حول هوية الشخص كونه مجهولاً بالنسبة للمتابعين.

هدية
مشاهير
سيارة فيراري
ملكة كابلي
ياسر الفيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

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