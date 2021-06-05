عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"

القاهرة (صدى):
هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب الفنان محمد رمضان، وذلك بعد نشر فيديو أعلن فيه عن حجز أمواله في أحد البنوك.
وقال عمرو أديب: "محمد رمضان بيضحك علينا، والبلد في غني عن فلوسه، وفلوسك دي بتاعت الطيار اللي مات.. يا مفتري الراجل مات مش كنت تدويله فلوسه"، متابعا " محمد رمضان لديه إصرار أن يصدر للناس أن الحكومة بتحجز على فلوس الناس، أنت النهاردة بتقول للناس خلي بالك الدولة هتحجز على فلوسكم، وشيلوا فلوسكوا في البيت".
وأضاف" أنت طرمخت على فلوس الراجل يا جماعة الدولة لا تمس فلوسكم ومفيش حد فلوسه راحت، مفيش واحد صحي يشرب القهوة زي محمد رمضان، ويقول بلدي أخدت فلوسي، واحنا الصعايدة والفلاحين ومش عارف أية علاقة الكلام دا ببعضه".
واختتم حديثه قائلا: "يا محمد يا رمضان أنا لسة عند ندري، يوم ما أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا واخد فلوسك اللى في البيت".
وأوضح حازم الطحاوي، رئيس الشركة المسؤولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، في قضية محمد رمضان، أن "الموضوع ليس له علاقة بالدولة، ورمضان يتهمها اتهاما خطيرا"، مؤكدا أن "الشركة تعمل في استشارات الملكية الفكرية، حيث القضية كانت قضية ملكية فكرية، وأنه جرى حسم القضية لصالح الطيار وبموجب الحكم، وأي شخص له حكم تعويض من حقه يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم، وهو ما حدث".