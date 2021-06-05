نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"

منذ ساعة
867
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"

القاهرة (صدى):
هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب الفنان محمد رمضان، وذلك بعد نشر فيديو أعلن فيه عن حجز أمواله في أحد البنوك.

وقال عمرو أديب: "محمد رمضان بيضحك علينا، والبلد في غني عن فلوسه، وفلوسك دي بتاعت الطيار اللي مات.. يا مفتري الراجل مات مش كنت تدويله فلوسه"، متابعا " محمد رمضان لديه إصرار أن يصدر للناس أن الحكومة بتحجز على فلوس الناس، أنت النهاردة بتقول للناس خلي بالك الدولة هتحجز على فلوسكم، وشيلوا فلوسكوا في البيت".

وأضاف" أنت طرمخت على فلوس الراجل يا جماعة الدولة لا تمس فلوسكم ومفيش حد فلوسه راحت، مفيش واحد صحي يشرب القهوة زي محمد رمضان، ويقول بلدي أخدت فلوسي، واحنا الصعايدة والفلاحين ومش عارف أية علاقة الكلام دا ببعضه".

واختتم حديثه قائلا: "يا محمد يا رمضان أنا لسة عند ندري، يوم ما أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا واخد فلوسك اللى في البيت".

وأوضح حازم الطحاوي، رئيس الشركة المسؤولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، في قضية محمد رمضان، أن "الموضوع ليس له علاقة بالدولة، ورمضان يتهمها اتهاما خطيرا"، مؤكدا أن "الشركة تعمل في استشارات الملكية الفكرية، حيث القضية كانت قضية ملكية فكرية، وأنه جرى حسم القضية لصالح الطيار وبموجب الحكم، وأي شخص له حكم تعويض من حقه يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم، وهو ما حدث".

مصر
عمرو أديب
البنوك
محمد رمضان
الطيار أشرف أبو اليسر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

أخر الأخبار

البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
منذ 22 دقيقة 1480
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
منذ 27 دقيقة 1307
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
منذ 31 دقيقة 432
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
منذ 41 دقيقة 1699
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
منذ ساعة 867
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1824
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
منذ ساعة 1991
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
منذ ساعة 2021
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
منذ ساعة 1215
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
منذ ساعة 1313