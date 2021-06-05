جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، حدد لإدارة النادي الصفقات التي يريدها في السوق الصيفي.
وأوضحت أن جارديم طلب من إدارة الهلال التعاقد مع حارس أجنبي، وقد يطلب التعاقد مع مدافع أجنبي بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، كما أنه يريد التعاقد مع صانع ألعاب "رقم 10" خاصة أنه لم يتم اتخاذ بشأن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، أو الأرجنتيني لوسيانو فيتو.
وأشارت إلى أنه حتى الآن تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فيما يحمي عبدالله المعيوف عرين الزعيم منذ سنوات لكنه يبلغ من العمر 34، ويبدو أن جارديم غير مقتنع بخدماته.