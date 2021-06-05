نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة

منذ ساعة
1987
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، حدد لإدارة النادي الصفقات التي يريدها في السوق الصيفي.

وأوضحت أن جارديم طلب من إدارة الهلال التعاقد مع حارس أجنبي، وقد يطلب التعاقد مع مدافع أجنبي بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، كما أنه يريد التعاقد مع صانع ألعاب "رقم 10" خاصة أنه لم يتم اتخاذ بشأن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، أو الأرجنتيني لوسيانو فيتو.

وأشارت إلى أنه حتى الآن تعاقد الهلال مع المهاجم المالي موسى ماريغا لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، فيما يحمي عبدالله المعيوف عرين الزعيم منذ سنوات لكنه يبلغ من العمر 34، ويبدو أن جارديم غير مقتنع بخدماته.

 

 

الهلال
دوري المحترفين
التعاقد
صفقات
جارديم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

أخر الأخبار

البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
منذ 21 دقيقة 1472
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
منذ 26 دقيقة 1307
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
منذ 31 دقيقة 432
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
منذ 41 دقيقة 1694
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
منذ ساعة 863
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1817
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
منذ ساعة 1987
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
منذ ساعة 2019
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
منذ ساعة 1215
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
منذ ساعة 1313