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صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام

منذ ساعة
1215
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام

المملكة
رجال
خبر في صورة
نيزك حديدي
صورة معبرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

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