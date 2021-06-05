أطباء يستخرجون 3 كيلو شعر من معدة شاب

القاهرة (صدى):
تمكن أطباء في مصر من إجراء عملية جراحية نادرة، وذلك باستخراج تجمع قصاصات شعر بلغت 3 كيلو غرامات، من داخل معدة شاب يبلغ من العمر 27 سنة.
وكان المريض يعاني من ألم شديد ومزمن في البطن، وتم عمل التحاليل والإشاعات المختلفة، وكشفت الأشعة وجود تجمع شعر في المعدة؛ حيث أن سبب وجود هذه الكمية الكبيرة من الشعر، هو تجمعها على مدار سنوات طويلة، نتيجة حالة نفسية لابتلاع قصاصات الشعر أو أطراف الشارب بالأسنان وابتلاعها.
وأوضح الطبيب الذي أجرى العملية، أن ذلك مثل عادة بعض الحالات الشائعة التى تقص الأظافر بالأسنان وابتلاعها، وتسبب ذلك في تجمع وتراكم الشعر مع الزمن داخل المعدة، لعدم قدرتها على هضمه، فيما استغرقت العملية 3 ساعات وكانت صعبة وغريبة، كما أن حالة المريض مستقرة، وغادر المستشفى.