الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبير تغذية روسي، القواعد الآمنة لتخفيض الوزن التي يجب اتباعها، مبينا أن قبل البدء فيها يجب أن نحدد مع أي مشكلة نتعامل.
وأوضح الدكتور أليكسي كوفالكوف في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الحمية الغذائية وحدها لا تكفي لتخفيض الوزن، بل لا بد أن يرافقها علاج جاد. ولكن للتخلص من الوزن الزائد إلى حد 10% من وزن الجسم فيكفي اتباع حمية غذائية معينة.
وتابع الخبير أنه للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الحلويات، وتقليل تناول كل مادة محتوية على السكر أو الآمتناع عن تناولها مؤقتا مثل: البطاطا، الأرز الأبيض، الخبز بأنواعه، عصائر الفواكه. ويمكن استثناء الخضروات والعصائر الطازجة والعسل من هذه القاعدة، مع ممارسة النشاط البدني.
وأضاف إنه " "هناك رأي سائد، يجب على من يريد التخلص من الوزن الزائد الامتناع عن تناول المواد الدهنية، ولكن هذا رأي خاطئ، لأن هناك حميات غذائية فعالة جدا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك تساعد على تخفيض الوزن"، كما أن الامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وخاصة عند النساء.