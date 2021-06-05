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الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

منذ ساعة
1452
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

أميرة خالد (صدى):
أوضح خبير تغذية روسي، القواعد الآمنة لتخفيض الوزن التي يجب اتباعها، مبينا أن قبل البدء فيها يجب أن نحدد مع أي مشكلة نتعامل.

وأوضح الدكتور أليكسي كوفالكوف في حديث لراديو "سبوتنيك" أن الحمية الغذائية وحدها لا تكفي لتخفيض الوزن، بل لا بد أن يرافقها علاج جاد. ولكن للتخلص من الوزن الزائد إلى حد 10% من وزن الجسم فيكفي اتباع حمية غذائية معينة.

وتابع الخبير أنه للحصول على النتيجة المطلوبة، يجب قبل كل شيء الامتناع عن تناول الحلويات، وتقليل تناول كل مادة محتوية على السكر أو الآمتناع عن تناولها مؤقتا مثل: البطاطا، الأرز الأبيض، الخبز بأنواعه، عصائر الفواكه. ويمكن استثناء الخضروات والعصائر الطازجة والعسل من هذه القاعدة، مع ممارسة النشاط البدني.

وأضاف إنه " "هناك رأي سائد، يجب على من يريد التخلص من الوزن الزائد الامتناع عن تناول المواد الدهنية، ولكن هذا رأي خاطئ، لأن هناك حميات غذائية فعالة جدا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك تساعد على تخفيض الوزن"، كما أن الامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وخاصة عند النساء.

الحلويات
الحمية الغذائية
النشاط البدني
خبير تغذية
تخفيض الوزن

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أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

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