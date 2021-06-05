نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

طريقة حماية "ناقل الحركة" الأوتوماتيك من الأعطال

منذ ساعتين
1886
طريقة حماية "ناقل الحركة" الأوتوماتيك من الأعطال

أميرة خالد (صدى):
يعتبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من الأجزاء المهمة داخل السيارة التي تتطلب عناية و صيانة بشكل دوري، حيث أنه يلعب دور رئيسي في القيادة ويساعد قائد المركبة على القيادة السهلة خاصة أثناء الزحام المروري.

ووجه خبراء عدة نصائح تساعد في الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من أي أعطال ومنها الابتعاد بقدر الإمكان عن ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة، وعدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة التام عن الحركة، والتأكيد من مستوى زيت ناقل الحركة وتغييرة مرة كل عام.

كما يجب تغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت، و عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة، و عدم تغيير وضعية ناقل الحركة من D إلى R أثناء القيادة، وتجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد، ومتابعة إجراء الصيانة الدورية وفقا مواعيدها المقررة.

السيارة
القيادة
الزحام المروري
الأعطال
ناقل الحركة الأوتوماتيك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نبيل
ونعم التربية
محلل رياضي
إذا فيه زيادة إتاحة الفرصة للصعود٤ فرق من درجه ركاء
فهد
المال السايب يعلم السرقه اجلدو الحرامي وراعي السياره غير السجن متي بتتعلم هالناس هذي المسؤوليه وتروح تشغل الحكومه وتتصايح 5 دقايق بتظر لو طفيت...
مسلم
ياوجهة نظر هذا السؤال جوابه واضح ولا يشكك فيه؛ إلا من تبع هواه وبما أنك تسأل عن "حكم شرعي" ارجع لكتاب الله وانظر إلى...
غييييوووورررر
سبحان الله

أخر الأخبار

البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
البيت الأبيض يشبه ترامب بـ«الحمار الوحشي»
منذ 21 دقيقة 1463
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
خبيرة تحذر من نقص الدهون في الجسم: "يسبب العقم"
منذ 26 دقيقة 1307
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
بالفيديو.. ياسر الفيصل يحرج ملكة كابلي بشأن هدية الفيراري
منذ 30 دقيقة 432
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
وكيل الصحة ينشر إعلانًا لتطعيم المواطنين قبل 60 عامًا ويوجه رسالة للمجتمع
منذ 40 دقيقة 1693
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
عمرو أديب يفتح النار على محمد رمضان: "البلد في غنى عن فلوسك"
منذ ساعة 863
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
برنامج العمل عن بعد يوفر وظائف شاغرة
منذ ساعة 1817
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
جارديم يختار صفقات الهلال المنتظرة
منذ ساعة 1979
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
سكني: يحق للمستفيد من القرض المدعوم تأجير فيلته في حالة واحدة
منذ ساعة 2010
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
صورة لأشخاص يجلسون حول نيزك حديدي قبل 55 عام
منذ ساعة 1213
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
بالفيديو.. فتاة تصرخ بشكل هستيري أثناء مصافحة محمد عبده
منذ ساعة 1308