طريقة حماية "ناقل الحركة" الأوتوماتيك من الأعطال

أميرة خالد (صدى):
يعتبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من الأجزاء المهمة داخل السيارة التي تتطلب عناية و صيانة بشكل دوري، حيث أنه يلعب دور رئيسي في القيادة ويساعد قائد المركبة على القيادة السهلة خاصة أثناء الزحام المروري.
ووجه خبراء عدة نصائح تساعد في الحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي من أي أعطال ومنها الابتعاد بقدر الإمكان عن ارتفاع درجة حرارة ناقل الحركة، وعدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة التام عن الحركة، والتأكيد من مستوى زيت ناقل الحركة وتغييرة مرة كل عام.
كما يجب تغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت، و عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة، و عدم تغيير وضعية ناقل الحركة من D إلى R أثناء القيادة، وتجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد، ومتابعة إجراء الصيانة الدورية وفقا مواعيدها المقررة.